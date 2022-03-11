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Antalya'da hafif ticari araç, kar küreme aracıyla çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

#ANTALYA#Korkuteli#Trafik Kazası
Antalyada hafif ticari araç, kar küreme aracıyla çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar kürüme aracıyla çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi, yaşamını yitirdi.

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Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Korkuteli-Fethiye kara yolu Kayabaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Fethiye'den Korkuteli'ne giden M.K. (37) yönetimindeki 07 AEZ 007 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait 58 UD 327 plakalı kar kürüme aracıyla çarpıştı.

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SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Hafif ticari araçtaki M.K., İ.K. (39) ve A.A. (49), kaza yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, incelemelerin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Kar kürüme araç sürücüsü A.Ü. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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