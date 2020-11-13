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Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 13.11.2020 - 14:38 | Son Güncelleme:

Antalya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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Antalya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Manavgat Taşkesiği mevkisi, D-695 Karayolu üzerinde meydana geldi. Manavgat'tan Akseki istikametine giden Erdal Ataş (34) yönetimindeki 27 BFR 46 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Emre Koşan'ın (29) kullandığı 34 DHU 435 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler Erdal Ataş ve Emre Koşan ile Elif Koşan (31), Gülhan Koşan (55), Hatice Yalçın (53) ve Türkan Kılıçkaya (53) hafif yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı.

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