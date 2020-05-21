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Alparslan ÇINAR- Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 21.05.2020 - 21:18,Son Güncelleme:

Antalya'da güpegündüz dehşet! Yıkıldılar

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ANTALYA'da, oto galeri işletmecisi Emrullah Oğrak, otomobil tamiri nedeniyle tartıştığı C.C. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Polis C.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayı haber alan Emrullah Oğrak'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

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  • Antalyada kanlı kavga
  • Antalyada kanlı kavga
  • Antalyada kanlı kavga
  • Antalyada kanlı kavga
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 18.30 sıralarında, Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'ndeki 2 katlı otogaleride meydana geldi. Galeri işletmecisi Emrullah Oğrak, iddiaya göre bir süre önce otomobil tamiri nedeniyle C.C. ile tartıştı.

Tartışmanın ardından galeriden ayrılan C.C., bugün akşamüstü 3 arkadaşıyla birlikte yeniden galeriye geldi. C.C. yanında getirdiği av tüfeğiyle Oğrak’a 3 el ateş açtı. Oğrak kanlar içinde yere yığılırken saldırgan ve arkadaşları olay yerinden 07 AHH 083 plakalı otomobille uzaklaştı. 

Antalyada güpegündüz dehşet Yıkıldılar


Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Oğrak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Oğrak'ın acı haberi alan yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Olay yerinde nceleme yapan polis, galerinin giriş kapısı önünde henüz kullanılmamış 2 tüfek fişeği buldu. Polis ekipleri çevredeki kameraları incelemeye alarak olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından Oğrak’ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Antalyada güpegündüz dehşet Yıkıldılar

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