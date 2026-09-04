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Antalya’da günübirlik turist taşımacılığı yapan boş tekne batma tehlikesi geçirdi

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#Antalya#Tekne#Tekne
Antalya’da günübirlik turist taşımacılığı yapan boş tekne batma tehlikesi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 13:52

Antalya’nın Manavgat ilçesi açıklarında su alarak batma tehlikesi geçiren tekne ırmak kenarındaki tersaneye çekildi.

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Manavgat'ta bir iş insanına ait olan ve günübirlik turist taşımacılığı yapılan fiber teknede 2 Eylül Çarşamba günü egzoz arızası meydana geldi. Bunun üzerine arızalanan tekne egzozu sökülerek tamire götürüldü. Gece saatlerinde ise su almaya başlayan teknenin büyük kısmı su altında kaldı.

Antalya’da günübirlik turist taşımacılığı yapan boş tekne batma tehlikesi geçirdi

Sabah dalgıçlar tarafından suyu boşaltılan tekne römorkör yardımıyla bakım ve onarımının yapılması için Manavgat ırmak kenarındaki tersaneye çekildi.

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#Antalya#Tekne#Tekne

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