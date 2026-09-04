Antalya’da günübirlik turist taşımacılığı yapan boş tekne batma tehlikesi geçirdi

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Manavgat'ta bir iş insanına ait olan ve günübirlik turist taşımacılığı yapılan fiber teknede 2 Eylül Çarşamba günü egzoz arızası meydana geldi. Bunun üzerine arızalanan tekne egzozu sökülerek tamire götürüldü. Gece saatlerinde ise su almaya başlayan teknenin büyük kısmı su altında kaldı.