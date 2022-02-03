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Antalya'da gündüz geceye döndü, dev dalgalar oluştu

#Antalya#Hava Durumu#Manavgat

Antalya'da etkili olan ve zaman zaman yerini doluya bırakan yağmur ve fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Kentin üzerini kaplayan yağmur bulutları nedeniyle gökyüzü saat 11.00 sıralarında gece karanlığına büründü, Konyaaltı Sahili'nde deniz çamur rengini aldı. Yağmur ve dolu, ilçelerde de hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam saatlerinden beri etkili kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Antalya için yeni uyarı daha geldi.

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün akşamdan beri rüzgarın etkili olduğu Antalya’da öğle saatlerinde yağmur başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar, 25 metrelik falezleri dövdü. Tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Mermerli Plajı ise dalgalar nedeniyle görünmez hale geldi. Bazı vatandaşlar yağmura dışarıda yakalandı. Yollardaki su birikintileri araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

DENİZ ÇAMURA DÖNDÜ

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili'nde deniz çamur rengine döndü. Oluşan dev dalgalar ise sahil bandına kadar ulaştı. Bazıları dalgaları izlemek için yağan yağmura aldırış etmeden sahile gelip cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.

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GÜNDÜZ GECEYE DÖNDÜ

Sabah saatlerinden itibaren kentin üzerini kaplayan yağmur bulutları gündüzü geceye dönüştürdü, saat 11.00 sıralarında hava gece karanlığına büründü. Kentte sabah saatlerinden bu yana yüzlerce şimşek çaktı, yıldırım düştü. Antalya'da yağmurla birlikte zaman zaman dolu yağışı etkili oldu. O anlarda Antalyaspor Vakfı'na ait halı sahanın yüzeyi doluyla kaplandı. Yollar ise yağmurdan göle döndü.

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Antalyada gündüz geceye döndü, dev dalgalar oluştu

Antalya'da yaşayan İranlı Mahsa Saeidi, "Bugün çok yağmur var. Biz ailemle beraber yürümeye geldik. Yağmur çok güzel, Antalya'da bu havayı çok seviyorum. Ailem İran'dan geldi, onlar da çok seviyor. Deniz çok acayip, çamura dönmüş" dedi.

Antalyada gündüz geceye döndü, dev dalgalar oluştu

DÖŞEMEALTI'NDA DOLU ETKİLİ OLDU

Yağmur ve dolu, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkili oldu. Döşemealtı ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, bir süre sonra doluya bıraktı. Özelikle Çığlık bölgesi olarak adlandırılan Orta Mahalle, Aydınlar, Ayanlar ve Çığlık mahallelerinde zemin beyaz örtüyle kaplandı. Tarım alanları ve mahallenin yüksek kesimlerinde kar manzarasını andıran görüntüler oluştu. Yolda biriken dolu yığınları nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

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Antalyada gündüz geceye döndü, dev dalgalar oluştu

KEMER'DE DOLU, SAĞANAK VE RÜZGAR ETKİLİ OLDU

Kemer ilçesinde gece saatlerinde etkili olan rüzgar, sabah yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışının ardından Kemer'de bazı mahalleler beyaza büründü. Dolu sonrası sağanak etkili oldu. Tekirova mahallesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kış sezonunda kapalı olan bir otelin bahçesinde devki ağaç devrildi. Devrilen ağaçtan dolayı hafif yaralanan 2 otel çalışanı hastaneye götürüldü.

DOLU YAĞIŞINDAN YOLLAR KAPANDI

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, dolu yağışı nedeniyle kapanan yolları açtı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Meteoroloji'den yapılan uyarı sonrası belediye olarak tüm tedbirlerimizi aldık ve ekiplerimiz sahada aktif olarak çalışıyor. Dolu yağışı nedeniyle kapanan yayla yollarında hummalı şekilde çalışıyoruz ve trafik akışını sağlıyoruz. İlçemiz genelinde de rutin olarak çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

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MANAVGAT ŞELALESİ'NDEKİ TESİS SU ALTINDA KALDI

Manavgat'ta gece saatlerinde etkili olan yağışın ardından Manavgat Irmağı’nı besleyen derelerin suyu arttı. Irmağın debisindeki artış nedeniyle Manavgat Şelalesi'nde su seviyesi yükseldi. Şelale yanındaki turistik tesis su altında kaldı. Tesis personeli, sabah saatlerinde suyu boşaltmak için çalışma yaptı. Tesiste turistik eşyaların sergilenip satışının yapıldığı tezgahlar da su altında kaldı. Tesis müdürü Cengiz Bilgir, dün saat 18.00 sıralarında ırmakta su seviyesinin yükseldiğini ve 02.00'ye kadar taşkının devam ettiğini söyledi. Suyun yaklaşık 60-70 santimetre taştığını anlatan Bilgir, "15 gün içinde ikinci defa oldu. Maddi hasarımız var. Buzdolapları, mutfak, ofisler, masa ve sandalyeler su altında kaldı" dedi.

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BARAJ KAPAKLARI KAPALI

Son günlerde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle tarla ve araziye düşen yağmur suyunun Manavgat Irmağı'nı besleyen derelerdeki su miktarını artırdığı, Manavgat, Oymapınar ve Naras barajlarının kapaklarının açılmadığı öğrenildi. Barajdan elektrik üretimi için taşkın yaşanmayacak miktarda su salınımı yapıldığı belirtildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, fırtına ve yağmurun akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

Antalyada gündüz geceye döndü, dev dalgalar oluştu

SEL SULARI DAĞDAN ÇAYA AKTI

Kaş ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, Ahatlı Mahallesi'nde sele neden oldu. Sel suları, dağdaki kayalıklardan ormana aktı. 250 metre yükseklikten kayalıkların arasında ilerleyen su, Enişdibi mevkisindeki Yalım Deresi'nden Demre Çayı'na boşaldı. Bölgede buğday ekili bazı alanları ise su bastı. Demre Çayı'na akan Karadağ Deresi'ndeki taşkın nedeniyle bazı seralar zarar gördü.

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Ahatlı Mahallesi muhtarı Hasan Levent, "Dün öğleden sonra başlayan yağmur, Ahatlı ve Birgenler mahallelerinde etkili oldu. Bölgesel yağması ile zarar oluşmadı. Bazı buğday ekili alanlarda kısa süreli su baskını oldu. Ahatlı Mahallesi ile Enişdibi mevki arasında şelaleler oluştu. Karadağ Deresi taştı. Karadağ Deresi de Demre Çayı'na akıyor. Bazı seralara sel suyu girdi. Toplam 100 dekara yakın seraya su girdi" dedi.

Antalyada gündüz geceye döndü, dev dalgalar oluştu

YARIN İÇİN FIRTINA UYARISI

Dün akşam saatlerinden beri etkili kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Antalya için yeni uyarı geldi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Batı Akdeniz'de (Antalya Körfez) rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cuma günü gece saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

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#Antalya#Hava Durumu#Manavgat

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