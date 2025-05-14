Antalya’da gündem NATO’nun geleceği

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NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı, bugün Antalya’da başlıyor. 24-25 Haziran tarihlerinde Lahey’de düzenlenecek NATO Devlet Başkanları Zirvesi’nin hazırlığı niteliğindeki toplantı kapsamında müttefik dışişleri bakanları, NATO Genel Sekreteri ve diğer üst düzey NATO yetkilileri bir araya gelecek. İki gün sürecek zirvenin önemli gündem maddeleri arasında Avrupa savunmasının güçlendirilmesi, İttifak’ın geleceği ve Rusya-Ukrayna savaşı yer alıyor.

FİDAN’DAN İKİLİ GÖRÜŞMELER

Dışişleri kaynaklarına göre, toplantı kapsamında ikili görüşmeler yapması beklenen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin güçlü ordusu, modern askeri yetenekleri ve gelişmiş savunma sanayi altyapısıyla Avrupa-Atlantik güvenliğine katkılarını sürdürmeye ve daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu vurgulayacak. Savunma harcamaları halihazırda NATO’nun “gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde ikisi” kriterinin üzerinde olan Türkiye’nin savunmaya daha fazla yatırım yapmaya kararlı olduğunu belirtecek. Fidan’ın toplantıda, “360 derece güvenlik” anlayışıyla, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasının yanı sıra Ortadoğu’da barış ve istikrarın hâkim kılınmasının gerekliliğine dikkati çekmesi ve terörizmle mücadelede hakiki dayanışma sergilenmesi gerektiğini belirtmesi öngörülüyor.

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HAKAN FİDAN EV SAHİBİ

Toplantı kapsamında müttefik dışişleri bakanları, NATO Genel Sekreteri ve diğer üst düzey NATO yetkililerinin bu akşam Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde bir araya gelmeleri öngörülüyor. Yarın gerçekleştirilecek Kuzey Atlantik Konseyi Gayriresmi Oturumu’nda, İttifak’ın gündemindeki öncelikli konularda Lahey Zirvesi’nde alınabilecek kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

NATO VE TÜRKİYE

Güvenlik garantilerine ve karşılıklı taahhütlere dayalı NATO’yu kuran Kuzey Atlantik Antlaşması 4 Nisan 1949’da imzalandı. Şu an 32 üyesi olan NATO’ya Türkiye, 18 Şubat 1952’de üye olmuştu. Türkiye, NATO’nun komuta ve kuvvet yapısına en kapsamlı katkılar yapan müttefiklerden biri. İttifakın komuta yapısında yer alan NATO Kara Komutanlığı (LANDCOM) Türkiye’de. Türkiye, savunma harcamalarının GSYİH’ye oranının yüzde ikiye yükseltilmesine dair Savunma Yatırımı Taahhüdü çerçevesinde söz konusu hedefe ulaşmış ve hatta geçmiş durumda.