Antalya'da gökyüzü tutkunları 9’uncu kez Olimpos’ta buluşacak

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Türkiye'nin en geniş katılımlı sivil gökyüzü etkinliği olan Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali'nin 9’uncusu, Kumluca ilçesindeki Olimpos Antik Kenti’nde 9-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Gökyüzü tutkunlarının buluşacağı festivale bu sene Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Lokman Kuzu, Uzay Bilimleri ve Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Özel ile birlikte çok sayıda alanında uzman astronom, gökbilimci ve astrofotoğrafçı katılacak.

Festivalde gece saatlerinde yıldızlar ve gezegenler tanıtılıp, katılımcılara profesyonel teleskoplar ile gezegenler, galaksiler ve nebulalar izletilecek, katılımcılara uzay fotoğrafları çekme deneyimi yaşatılacak, astronomi, uzay, evren ve çeşitli bilimsel konularla ilgili sunum ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Katılımcı bilim insanları ve uzmanlar her saat başı eğitimler verecek. Aynı zamanda etkinlik kapsamında gündüzleri de özel güneş teleskopları ile güneş gözlemleri gerçekleştirilecek.

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9 yıldır astronomi meraklıları ile profesyonellerini bir araya getirmek için çabaladıklarını belirten Kozmik Anafor Astronomi Platformu Başkanı Hilal Fidan, “Bu sene, Türkiye için havacılık ve uzay sanayisi açısından çok önemli bir yıl oldu. Türkiye'nin teknoloji üretim merkezi TUSAŞ tarafından üretilen üretilen ülkemizin ilk yerli kapsamlı iletişim uydusu Türksat 6A yörüngeye fırlatıldı. Çok büyük bir çabanın ürünü olan bu uydu ile Türkiye, dünyada kendi haberleşme uydusunu yapabilen 10 ülke arasına girdi. Festivalde bu konularla ile uzman isimler bilgilerini paylaşacak" dedi.

Festivallerin Türkiye’de astronomi bilimini toplum tabanına ulaştırmak, amatör astronomiye ilgiyi artırmak için çok önemli olduğunu söyleyen Kozmik Anafor Astronomi Platformu kurucusu amatör astronom Zafer Emecan, “Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali’ni ülkemizdeki diğer astronomi etkinliklerinden ayıran yönü ise profesyonel astronomlardan çok zengin bir sunum, söyleşi, gökyüzü gözlem ve atölye yelpazesi sunması. Bu yıl festival süresince, katılımcılarla yapılacak söyleşiler haricinde uzman isimler tarafından tam 17 sunum gerçekleştirilecek. Bizler, ülkemiz içinde çok daha geniş bir kitleye erişmeye ve gençlerimizi astronomi ile tanıştırmaya gayret ediyoruz. Profesyonel astronomi ile amatör astronomi bir bütündür. Keşfedilen kuyruklu yıldızların neredeyse tamamı amatör astronomlarca keşfedilir. Artık süpernova gözlemi yapan, yeni öte gezegenler keşfeden amatör astronomlar dahi var" diye konuştu.

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