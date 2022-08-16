Antalya'da 'gök taşı' heyecanı

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Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen meteor yağmurlarının en görkemlisi Perseid gök taşı yağmuru, 14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürecek. Perseid gök taşı yağmurunun saatte 100 taneye kadar en yoğun görüldüğü 11-12 ve 13 Ağustos gecelerinde birçok gökyüzü meraklısı, ışık yoğunluğunun az olduğu bölgelerden izlemeye gitti. Antalya'da da 2 bin 500 rakımdaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde hafta sonu Antalya Kuş Gözlem Topluluğu’nca düzenlenen ve 200'e yakın kişinin katıldığı etkinlik düzenledi.

EN POPÜLERİ PERSEİD

Gök taşı yağmurları her yıl 8 kez gerçekleşiyor. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) 2022 Gök Olayları Yıllığı'nı hazırlayan Prof. Dr. Faruk Soydugan ve Başuzman Dr. Tuncay Özışık, bu yılki sayıya özel meteorları ilk kez tarihçelendirdi.

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Yıllıkta Perseid Gök Taşı Yağmuru şöyle anlatıldı:

"109P/Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan ayrılan küçük kayaç ve toz parçalarının Perseid yağmurunun kaynağı olduğu biliniyor. Çekirdeği 26 km çapa sahip Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı, Güneş çevresindeki turunu 133 yılda tamamlıyor. 14 Temmuz ile 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Perseid gök taşı yağmurunun en yoğun gözlenebileceği tarih 11-12 Ağustos gecesi olacak. Perseid en yoğun meteor yağmurlarından biridir ve yağmurun yoğun olduğu günlerde saatte 50-100 adet 'yıldız kayması' gözlenebilir ancak en yoğun etkinlik günlerinde Ay'ın dolunay evresinde olması gözlenen sayıyı düşürecektir. Bu dönemde meteorlar, Kahraman (Perseus) Takımyıldızı'nın bulunduğu bölgeden çıkıyor görünecek. Meteorların Dünya'ya giriş hızlarının saniyede 66 km civarında olduğu biliniyor. Perseid yağmuru sırasında 'ateş topları' denilen gök taşlarını da görmek mümkün. Ateş topları daha büyük ışık patlaması şeklinde ve daha uzun süre gözlenebilen, ayrıca parlaklıkları -3 kadire ulaşan meteorlardır."

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KATILIMCILARI HEYECANLANDIRDI

Saklıkent'teki etkinliğin düzenleyicileri Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Gökçe Coşkun ve Mustafa Ertuhan, geceye 200'den fazla kişinin katıldığını belirterek, meteorların yanı sıra, Samanyolu Galaksisi, Ay, Satürn ve Jüpiter gezegenlerini de teleskopla izleme fırsatı bulduklarını açıkladı.

Katılımcıların gök taşı yağmuru sırasında oldukça heyecanlandığını aktaran Coşkun, "Alanda kurduğumuz teleskoptan katılımcılara gezegenleri gösterdik, özellikle çocukların ilgisi fazlaydı. 10 kadar büyük ve onlarca meteor, gözlemcilerin keyifli bir gece yaşamasını sağladı" dedi.

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