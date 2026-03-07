×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da göğüs ve karın gerdirme ameliyatı sonrası hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Kepez#Karın Gerdirme Ameliyatı
Antalyada göğüs ve karın gerdirme ameliyatı sonrası hayatını kaybetti İnceleme başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2026 12:06

Antalya'nın Kepez ilçesinde özel bir hastanede karın ve göğüs gerdirme operasyonu geçiren Kanada vatandaşı Jessika Chagnon Gailloux (35), ardından yaşamını yitirdi. Gailloux'un ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Halide Edip Caddesi'ndeki özel hastanede meydana geldi. Kanada vatandaşı Jessika Chagnon Gailloux, karın ve göğüs gerdirme operasyonu için 2 Mart'ta ülkesinden Antalya'ya geldi. Gailloux, özel hastanede dün ameliyata alındı. Doktorlar tarafından gerçekleştirilen operasyonun planlandığı şekilde tamamlandığı ve ameliyat sırasında herhangi bir komplikasyon yaşanmadığı belirtildi. Servise alınan Gailloux'un bir süre sonra fenalaştığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri inceleme ve savcılık tarafından hastanede inceleme yapıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin kontrollerinde Gailloux'un, vücudunda ameliyata bağlı dikiş izleri dışında herhangi bir kesici, delici veya ateşli silah yarasına rastlanmadığı öğrenildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınAdanadaki vahşet Eşini iple boğarak öldürdü... İfadesi ortaya çıktıAdana'daki vahşet! Eşini iple boğarak öldürdü... İfadesi ortaya çıktıHaberi görüntüle

3 GÜN ÖNCE UYUŞTURUCU KULLANMIŞLAR

Gailloux'nun Antalya'ya birlikte geldiği arkadaşı Stephanie Jobin'in de ifadesine başvuruldu. Jobin'in, Jessika Chagnon Gailloux ile Kanada'dan birlikte Antalya'ya geldiklerini, Türkiye'ye gelmeden yaklaşık 3 gün önce birlikte uyuşturucu kullandıklarını söylediği öğrenildi. Arkadaşının bilinen bir rahatsızlığı olmadığını ifade eden Jobin, Antalya'ya operasyon amacıyla geldiklerini dile getirdi.

Jessika Chagnon Gailloux'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme ve detaylı çalışma başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Kepez#Karın Gerdirme Ameliyatı

BAKMADAN GEÇME!