Antalya'nın Korkuteli ilçesinde göğsünden bıçaklanmış halde getirildiği hastanede kendisini ağabeyinin yaraladığını söyleyen 26 yaşındaki Bekir Deniz, hayatını kaybetti. Bekir Deniz’in ağabeyi A.D., polis tarafından gözaltına alındı.
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Uzunoluk Mahallesi'ndeki iş yerinde dün gece Bekir Deniz göğsünden bıçaklandı. Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürülen Bekir Deniz, ilk ifadesinde, kendisini ağabeyi A.D.'nin bıçakladığını öne sürdü.
Bunun üzerine çalışma başlatan polis, A.D.'yi gözaltına aldı. Bekir Deniz, müdahalenin ardından sevk edildiği Antalya'daki hastanede kurtarılamadı.
Kardeşler arasındaki alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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