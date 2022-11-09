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Antalya'da göçmen kaçakçısı 9 kişi, tutuklandı

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#ANTALYA#Göçmen Kaçakçısı#Tutuklama
Antalyada göçmen kaçakçısı 9 kişi, tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 11:21

Antalya'nın Demre ilçesinde, 124 kaçak göçmeni yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan 9 organizatör tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ile Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demre ilçesinde, deniz yolu ile İtalya'ya kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. İlçenin Kapaklı Mahallesi sahilindeki Çağıllı Plajı'na dün akşam yapılan operasyonda, yabancı bandıralı, 'KACHA' adlı tekneye binmeye çalışan 30'u kadın, 37'si çocuk, çoğunluğu Afgan olan İran, Filistin ve Suriyeli toplam 124 kaçak göçmen yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaçak göçmenleri, Demre'ye getiren ve suç örgütü kurmak suretiyle göçmen kaçakçılığı yapan biri yabancı, 8'i Türk, 9 şüpheli de gözaltına alındı.

Antalyada göçmen kaçakçısı 9 kişi, tutuklandı

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Kaçak göçmenler, binmeye çalıştıkları tekne ile Sahil Güvenlik Botları eşliğinde Demre'nin Çayağzı Limanı'na getirildi. Burada tekneden indirilerek otobüslerle, jandarma ekipleri eşliğinde Demre Spor Salonu'na getirildi. Yemek verilen ve sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenlere kimlik tespiti yapıldı.

Bu arada operasyonda, kaçak göçmenleri taşıyan tekne ile kamyon ve 2 otomobile de el konuldu. İşlemleri tamamlanan 124 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi'ne gönderildi.

'ÖRGÜTLÜ İNSAN KAÇAKÇILIĞI'

Organizatör şüphelisi 9 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece 'örgütlü insan kaçakçılığı' suçlamasıyla tutuklanarak, Elmalı Cezaevi'ne gönderildi. 

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#ANTALYA#Göçmen Kaçakçısı#Tutuklama

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