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Antalya'da gemide 183 kilo kokain ele geçirildi

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#ANTALYA#Gemi#Kokain
Antalyada gemide 183 kilo kokain ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 13:28

Antalya'da Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ve Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yabancı bandıralı gemiye düzenlenen şafak operasyonunda 183 kilo kokain ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Antalya Valiliği Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ve Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen Antalya Ticari Limanı'nda bağlı bulunan yabancı bandıralı bir ticari geminin yanında şüpheli lastik bot dolaştığı ve geminin yakınında deniz yüzeyinde valiz büyüklüğünde şüpheli paketler olduğu bilgisi üzerine saat 04.36'da operasyon için harekete geçti.

Operasyonda, geminin yanında deniz yüzeyinde 8 adet paket ele geçirildi. Valiz büyüklüğündeki 8 pakete narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 155 paket halinde 183 kilo 738 gram kokain olduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu.

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#ANTALYA#Gemi#Kokain

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