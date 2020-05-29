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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 29.05.2020 - 10:29,Son Güncelleme:

Antalya'da geceyi şimşekler aydınlattı

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Antalya'da geceyi şimşekler aydınlattı
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ANTALYA'da, dün gece etkili olan sağanakla birlikte çakan şimşekler, gecenin karanlığını aydınlattı. Yağmurlu havadan sonra bu sabah güneş açtı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Antalya kent merkezinde dün akşam gök gürültülü sağanak başladı. Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu kent merkezinde yağış, gece boyunca devam etti. Gökyüzünü kaplayan yağmur bulutları arasından çakan şimşekler ise gecenin karanlığını aydınlattı.

Öte yandan kentte bugün sabah saatlerinden itibaren güneş açarken, sıcaklık arttı.

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