MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da gecekondu alev alev yandı
GeriGündem Antalya'da gecekondu alev alev yandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 03.07.2021 - 15:28 |  Son Güncelleme:

Antalya'da gecekondu alev alev yandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'da gecekondu alev alev yandı

Antalya'da gecekonduda belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Gecekondu, kullanılamaz hale geldi.

Kepez ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi'ndeki gecekonduda dün başlayan yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler gecekonduyu sardı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, hemen müdahaleye başlayarak, yangını söndürdü. Bu sırada çevrede toplananlar da söndürme çalışmalarını takip etti. Yaralananın olmadığı yangında gecekondu, kullanılamaz hale geldi. 

Antalyada gecekondu alev alev yandı

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi