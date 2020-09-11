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Ahmet İSTEK - DHA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 10:25 | Son Güncelleme:

Antalya'da gece yarısı ilginç görüntüler... Yasak umurlarında bile olmadı!

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Antalya'da lüks otomobilden inen 3 kadın, araçtaki müziği son sesine kadar açıp cadde ortasında göbek atıp, dans etti. O anlar çevre binalarda oturanların cep telefonları ile görüntülendi.

Ülke genelinde koronavirüs (Covid-19) salgının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle restoran, kafe, otellerde saat 00.00'dan sonra canlı veya kayıttan müzik çalınmasını yasaklamıştı.

Dün gece yarısı, Antalya'nın Yalı Caddesi'nde lüks otomobilden inen 3 kadın, araçtaki müziğin son ses açıp cadde ortasında göbek atmaya başladı. İki kadın dans ederken, diğeri de o anları kamerayla görüntüledi. Üç kadının yol ortasındaki bu eğlenceli dakikalarını da çevre binalarda oturan apartman sakinleri kameraya aldı.

Antalyada gece yarısı ilginç görüntüler... Yasak umurlarında bile olmadı

Kadınların, "Hopaa" diyerek alkışlı, tempolu cadde dansı cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Kadınlar daha sonra araçlarına binerek caddeden ayrıldı. 

Antalyada gece yarısı ilginç görüntüler... Yasak umurlarında bile olmadı

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