Antalya'da garip olay! Perişan halde bulundu, vücudunda yara ve morluklar vardı

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Muratpaşa ilçesi, Yüksekalan Mahallesi, 523 Sokak’taki bir apartmanda bugün saat 10.00 sıralarında bahçeye çıkan vatandaşlar, kilim üzerinde yatan kadını görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen polis ekipleri, vücudunda yara ve morluklar bulunan kadını hastaneye götürmeye ikna etmek için çaba harcadı. İsmi öğrenilemeyen kadın polis ekiplerine hakaret edince bu kez apartmanda oturanlar devreye girdi. Bir kadın polis memuru tarafından ikna edilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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