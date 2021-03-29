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AA
Haber Giriş: 29.03.2021 - 14:54 | Son Güncelleme:

Antalya'da fuhuş operasyonu! 5 zanlı gözaltında

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Antalya'da fuhuş operasyonu! 5 zanlı gözaltında

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Fuhşa zorlandıkları öne sürülen yabancı uyruklu 10 kadın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş imkanı ve daha iyi yaşantı vaadiyle yurt dışından ilçeye getirilen kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. 

Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda E.B, S.A.I, U.H.B, E.Ş. ve E.K. gözaltına alındı. 

Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda cep telefonu, SIM kart ve fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Fuhşa zorlandıkları öne sürülen yabancı uyruklu 10 kadın, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. ​​​​​​

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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