Antalya’da fuhşa aracılık operasyonu: 7 tutuklama

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Ağustos’ta fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda S.A., C.T., S.S., G.Ü., D.Ö., K.B.K., E.B., C.Ş. ve E.G.T. ile kimlikleri açıklanmayan 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda soruşturmaya ilişkin çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S., G.Ü. ve C.Ş. adli kontrol şartıyla,1'i savcılık tarafından serbest bırakıldı. S.A., C.T., D.Ö., K.B.K., E.B. ve E.G.T. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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TUĞÇE GÜNEY TUTUKLANMIŞTI

Polis ekiplerinin bir süredir teknik ve fiziki takip yürüttüğü soruşturmanın ilk aşamasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Son operasyonda gözaltına alınan şüphelilere yönelik işlemlerin de bu soruşturmanın devamı niteliğinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Tuğçe Güney