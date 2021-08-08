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Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 08.08.2021 - 12:51 | Son Güncelleme:

Antalya'da fırtına sırasında başına tabela düşen Ayşegül Menki yaşamını yitirdi

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Antalya'da fırtına sırasında başına tabela düşen Ayşegül Menki yaşamını yitirdi

Antalya'da fırtınada bir iş yerinden kopan tabelanın başına isabet ettiği Ayşegül Menki (45) hayatını kaybetti. Annesinin cenazesini morgdan almaya gelen Berkay Menki'yi babası teselli etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Alanya ilçesi, Türkler Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle yürüyüş yapan Ayşegül Menki'nin başına fırtına dolayısıyla kopan bir iş yerine ait tabela çarptı. Aldığı darbeyle kanlar içinde kalan Menki, yaralandı.

Antalyada fırtına sırasında başına tabela düşen Ayşegül Menki yaşamını yitirdi
İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ayşegül Menki, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalyada fırtına sırasında başına tabela düşen Ayşegül Menki yaşamını yitirdi
Menki'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirildi. Annesinin cenazesini almaya gelen Berkay Menki'yi, babası öperek sakinleştirdi. Ayşegül Menki'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

Antalyada fırtına sırasında başına tabela düşen Ayşegül Menki yaşamını yitirdi

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