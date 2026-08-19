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Antalya'da feci ölüm: Temizlemek istediği kamyonun yanında cansız bedeni bulundu

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#Antalya Trajedisi#Beton Kamyonu Kazası#Ali Serttaş
Antalyada feci ölüm: Temizlemek istediği kamyonun yanında cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 12:18

Antalya'nın Kepez ilçesinde, çalıştığı beton pompası kamyonunu temizleyeceğini söyleyip mesai sonrası iş yerinde kalan Ali Serttaş (31), sabah işe gelen arkadaşları tarafından aracın yanında yerde hareketsiz bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen Serttaş'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'ndeki Akdeniz Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Beton ve kireç işleri yapılan iş yerinde çalışan Ali Serttaş, dün akşam mesai bitiminde kullandığı beton pompası kamyonuyla iş yerine geldi.

Antalyada feci ölüm: Temizlemek istediği kamyonun yanında cansız bedeni bulundu

Saat 20.30 sıralarında kamyondaki pompayı temizleyip, daha sonra çıkacağını söyleyen Serttaş'a yakınları uzun süre ulaşamadı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen mesai arkadaşları, Ali Serttaş'ı kamyonun yanında yerde hareketsiz buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, Serttaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Antalyada feci ölüm: Temizlemek istediği kamyonun yanında cansız bedeni bulundu

Serttaş'ın ölüm haberini alarak iş yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. Ali Serttaş'ın cansız bedeni üzerinde ve etrafta yapılan incelemeler sırasında yakınları feryat ederek çalışmaları izledi.Yapılan incelemelerin ardından Serttaş'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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#Antalya Trajedisi#Beton Kamyonu Kazası#Ali Serttaş

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