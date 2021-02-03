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Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2021 - 16:32 | Son Güncelleme:

Antalya'da feci ölüm! Parktakiler büyük şok yaşadı

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Antalya'da eşi ve arkadaşlarıyla gezintiye çıkan Serap Naktürk (49), dinlenmek için oturduğu surdan kayalıklara düşüp, hayatını kaybetti. Olay sırasında parkta bulunanlar, uzun süre üzerlerindeki şoku atlamadı. 

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  • Antalyada feci ölüm
  • Antalyada feci ölüm
  • Antalyada feci ölüm
  • Antalyada feci ölüm
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Karaalioğlu Parkı'nda, öğle saatlerinde meydana geldi. Eşi Önder Celal Naktürk ve arkadaşlarıyla parka gezmeye giden Serap Naktürk, Hıdırlık Kulesi'nin yan tarafındaki sura oturdu. Burada dengesini kaybeden Serap Naktürk, metrelerce yüksekten kayalara düştü. İhbar üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kayalıklara çıkan ekipler, Serap Naktürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Buradan deniz polisi tarafından zodyak bota alınan Serap Naktürk'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Olay sırasında parkta bulunan vatandaşlar, uzun süre yaşadıkları şoku üzerlerinden atamadı.

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