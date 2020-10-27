Antalya'da feci olay! Annenin feryadı yürekleri dağladı…

ANTALYA'da kazada ölen oğlu Deniz Tezcan'ın (20) yüzüne Adli Tıp Kurumu'nda son kez bakan Yeliz Tezcan, "O yüzünü nasıl unuturum" diyerek, gözyaşı döktü.

Kaza, dün saat 23.00 sularında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Aleyna Dalkılıç yönetimindeki 07 MAF 56 plakalı otomobil, İl Sağlık Müdürlüğü kavşağında dönüş yaparken, karşı yönden gelen Deniz Tezcan'ın kullandığı 07 HUE 45 plakalı motosikletle çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından kazanın olduğu yere gelen sağlık ekipleri, çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Tezcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Tezcan'ın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Deniz Tezcan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından babası Devlet Tezcan'a teslim edildi. Adli Tıp Kurumu morgunda cenazenin alındığı sırada oğlunun yüzüne son kez bakan anne Yeliz Tezcan, küçük oğlu Ege ve yakınlarına sarılarak, gözyaşı döktü. Gözyaşı içinde oğlunu nasıl özlediğini söyleyen Yeliz Tezcan, "O yüzünü nasıl unuturum oğlum" diyerek, gözyaşı döktü.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü birinci sınıf öğrencisi Deniz Tezcan'ın, Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.