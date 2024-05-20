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Antalya'da feci kazada 2 can kaybı, 3 yaralı

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#Antalya#Kaza#Trafik
Antalyada feci kazada 2 can kaybı, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 11:09

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin takla atarak tarlaya yuvarlandığı kazada Şebiha Durmaz (3) ile Fatma Yarbaşı (65) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Korkuteli- Bucak kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Bucak'tan Korkuteli yönüne ilerleyen Levent Durmaz idaresindeki 07 VB 888 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı sonrası olay yerine ekipler sevk edildi.

Şebiha Durmaz ile Fatma Yarbaşı, hayatını kaybetti; sürücü Durmaz, Ayşe Yarbaşı ve Ege Kaan Durmaz yararlandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Antalyada feci kazada 2 can kaybı, 3 yaralı

Şebiha Durmaz ve Fatma Yarbaşı'nın cenazeleri ise otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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#Antalya#Kaza#Trafik

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