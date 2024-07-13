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Antalya'da feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti

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#KORKUTELİ#Antalya#Kaza
Antalyada feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 14:49

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen kazada İsa Çoban yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 12.00 sıralarında Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademleri Mahallesi Tahtalıbeli mevkisinde meydana geldi. İsa Çoban'ın (39) kullandığı 45 L 0433 plakalı TIR, aynı istikamette ilerleyen Mehmet Gökçe yönetimindeki 07 MBL 32 plakalı otomobile ardından Erkan Kaçak idaresindeki 34 BJ 578 plakalı TIR’a çarptı. Kazada, devrilen TIR'ın sürücüsü İsa Çoban, olay yerinde yaşamını yitirirdi.

Otomobil sürücüsü Mehmet Gökçe ve diğer TIR sürücüsü Erkan Kaçak yaralandı. Yaralılar ambulansla Antalya’daki hastenelere sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#KORKUTELİ#Antalya#Kaza

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