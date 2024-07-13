Antalya'da feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti

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Kaza, saat 12.00 sıralarında Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademleri Mahallesi Tahtalıbeli mevkisinde meydana geldi. İsa Çoban'ın (39) kullandığı 45 L 0433 plakalı TIR, aynı istikamette ilerleyen Mehmet Gökçe yönetimindeki 07 MBL 32 plakalı otomobile ardından Erkan Kaçak idaresindeki 34 BJ 578 plakalı TIR’a çarptı. Kazada, devrilen TIR'ın sürücüsü İsa Çoban, olay yerinde yaşamını yitirirdi.

Otomobil sürücüsü Mehmet Gökçe ve diğer TIR sürücüsü Erkan Kaçak yaralandı. Yaralılar ambulansla Antalya’daki hastenelere sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.