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Antalya'da feci kaza! Otomobil tankere çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Tanker Kazası#Güvenlik Kamerası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 10:31

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin tankere arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Ahmet Sevim (34) hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya yansıdı.

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Kaza, dün saat 22.00 sıralarında D400 kara yolunun Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Sevim'in kullandığı 34 PTL 247 plakalı otomobil, 07 CGN 631 plakalı tankere arkadan çarptı. Otomobil hurdaya dönerken sürücü Ahmet Sevim sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Antalyada feci kaza Otomobil tankere çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Yapılan incelemede Ahmet Sevim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Antalya#Tanker Kazası#Güvenlik Kamerası

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