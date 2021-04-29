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Gündem
ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 29.04.2021 - 17:04 | Son Güncelleme:

Antalya'da feci kaza! Oğluna doğum günü alışverişine gidiyordu... Acı haber

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Antalya'nın Finike ilçesinde Zeynep Apçin (31), oğluna doğum günü alışverişine giderken kullandığı otomobile kavşakta kamyon çarptı. Kamyonun önünde metrelerce sürüklediği otomobilin sürücüsü Zeynep Apçin yaşamını yitirdi, oğlunun da aralarında bulunduğu 5 yakını yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Finike- Kumluca karayolunda meydana geldi. Zeynep Apçin, oğlunun doğum günü öncesi 07 ZBZ 06 plakalı otomobiliyle alışveriş için yola çıktı. Apçin'in otomobiline, sinyalizasyon ışıklarının bulunduğu kavşakta E.A. yönetimindeki 07 TDE 08 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun metrelerce önünde sürüklediği otomobil, hurdaya döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Zeynep Apçin yaşamını yitirdi, oğlu Cemil (5) ile yakınları Selda (41), Emine (25), Hatice (15) ve Arife Miray Apçin (5) yaralandı.

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AMBULANS HELİKOPTERLE ANTALYA'YA GÖNDERİLDİ

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Arife Miray Apçin ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

Kamyon şoförü E.A. ise gözaltına alındı.

Antalyada feci kaza Oğluna doğum günü alışverişine gidiyordu... Acı haber

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kavşakta bekleyen otomobilin bir süre sonra hareket ettiği, bu sırada kamyonun otomobile çarpıp metrelerce önünde sürüklediği görüldü.

Antalyada feci kaza Oğluna doğum günü alışverişine gidiyordu... Acı haber

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