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Bülent TATOĞULLARI- Ramazan SARIKAYALI/ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 25.07.2021 - 09:38 | Son Güncelleme:

Antalya'da feci kaza ikizleri ayırdı... Çok acı olay: Fenalık geçirdi

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde düğünden dönen Sema Dönmez (21) motosikletiyle karşı yönden gelen T.T. yönetimindeki 07 TCY 74 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada tek yumurta ikizi olan Sema Dönmez hayatını kaybetti. Amcası Ümit Dönmez, cenazeyi morgdan alırken fenalık geçirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mavikent Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla gittiği düğünden dönen Sema Dönmez, yönetimindeki 07 DBY 75 plakalı motosikletle Çanakçı mevkisine geldiğinde önündeki aracı sollamak isterken, karşı yönden gelen ve aşırı hızlı olduğu öne sürülen T.T. yönetimindeki 07 TCY 74 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sırasında başında kask bulunmadığı belirtilen Sema Dönmez, kanlar içinde kaldı. Dönmez'in yardımına koşan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobil sürücüsü T.T. ise gözaltına alındı.

Antalyada feci kaza ikizleri ayırdı... Çok acı olay: Fenalık geçirdi

AMCASI FENALIK GEÇİRDİ

Tek yumurta ikizi olan Sema Dönmez'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından bu sabah amcası Ümit Dönmez ve kuzeni tarafından teslim alındı. Ümit Dönmez, cenazeyi alırken fenalık geçirdi.

Sema Dönmez'in cenazesi toprağa verilmek üzere Elmalı'ya bağlı Pirhasanlar Mahallesi’ne götürüldü.

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