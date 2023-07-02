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Antalya'da feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti

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#Kaza#Hatice Ebru Kaplan#Antalya
Antalyada feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 14:35

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada motosikletli genç kadın yaşamını yitirdi. Güzellik merkezinde çalıştığı belirlenen kadının motosikletini bayram öncesi aldığı öğrenildi.

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Kaza, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Hatice Ebru Kaplan'ın (27) kullandığı 07 BIJ 643 plakalı motosiklet, Karaöz kavşağında, Osman A.'nın kullandığı 07 JR 581 plakalı kamyona çarptı.

Antalyada feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Hatice Ebru Kaplan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Güzellik merkezinde çalıştığı belirlenen kadının motosikletini bayram öncesi aldığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Kaza#Hatice Ebru Kaplan#Antalya

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