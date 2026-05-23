Antalya'da feci kaza! Çöp kamyonuyla çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2026 09:54

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, çöp kamyonuyla çarpışan motosikletteki 18 yaşındaki Hasan Aşkın ve 17 yaşındaki Bekir Sarpdağ, hayatını kaybetti.

Kumluca'ya bağlı Merkez Mahallesi Gödene Caddesi mezbaha yol ayrımındaki kontrolsüz kavşakta, dün saat 23.00 sıralarında, Hasan Aşkın ve Bekir Sarpdağ'ın bulunduğu 07 CKZ 938 plakalı motosiklet ile Kumluca Belediyesi'ne ait çöp kamyonu çarpıştı.

Asfalta savrulan Aşkın ve Sarpdağ, bordür taşına başlarını çarpıp yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Hasan Aşkın ve Bekir Sarpdağ'ın yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Kazayı haber alan Aşkın ve Sarpdağ'ın aileleri geldikleri olay yerinde fenalık geçirdi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hasan Aşkın ve Bekir Sarpdağ'ın cenazeleri, Kumluca Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

