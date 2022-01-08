Antalya'da feci kaza! Ambulansla doğuma giden eşini motosikletle takip eden gence otomobil çarptı

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre olay, Milli Egemenlik Bulvarı D-400 Karayolu üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Esentepe Mahallesi’nde bulunan evlerinde doğum sancısı başlayan eşi Selma Özdemir için ambulansı arayan 24 yaşındaki Nusret Özdemir, 07 UV 067 plakalı motosikletiyle eşini taşıyan ambulansın peşine takıldı. Hastane kavşağında yavaşlayan ambulansı geçmek isteyen Nusret Özdemir’e, Gazipaşa-Alanya istikametinde ilerleyen, Mahmut K. yönetimindeki 07 AKB 299 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 45 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Nusret Özdemir kazada ağır yaralandı. Eşini taşıyan ambulansta bulunan sağlık görevlileri kazazedeye ilk müdahaleyi yaptı.

Gözden Kaçmasın 17 yaşındaki Edanur kahreden ölümü! Zanlı yakalandı Haberi görüntüle

DURUMU AĞIR

Ambulansta bulunan hamile eş, kocasını kanlar içinde yerde görünce şok geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından olay yerine çağrılan başka ambulansla önce Gazipaşa Devlet Hastanesine sevk edilen Nusret Özdemir, daha sonra Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Özdemir, burada ameliyata alındı.

Haberin Devamı

Nusret Özdemir’in ambulansın arkasından motosikletiyle takip ettiği görüntü, güvenlik kameralarına yansıdı. Özdemir’in ambulansın arkasından hızla ilerlediği görüntülere yansıdı. Özdemir’in ameliyathanede hayatta kalma savaşı verdiği sıralarda doğuma giren eşi Selma Özdemir ise bir kız çocuğu dünyaya getirdi.