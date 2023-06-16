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Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 9 yaralı

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#Antalya#Erhan Deniz#Kaza
Antalyada feci kaza: 3 ölü, 9 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 23:55

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

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Kaza, Korkuteli-Elmalı yolu Beğiş Yaylası Öküzgözü mevkiinde meydana geldi. Erhan Deniz yönetimindeki 07 YBN 01 plakalı otomobil emniyet şeridinde Muharrem Ertör yönetimindeki 07 L 9456 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada, Muharrem Ertör olay yerinde hayatını kaybetti, aynı otomobilde bulunan Gülten Ertör (59), Berra Türkmen (8), Kübra Türkmen (34), Beyza Türkmen (4), Abdullah Türkmen (34) ile 07 YBN 01 plakalı otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Sudenaz Deniz (13), Dürdane Deniz (8), Veli Deniz (10), Emine Deniz (35), Hatice Nur Deniz yaralandı. Durumu ağır olan Gülten Ertör ve torunu Berra Türkmen sevk edildikleri hastanede yaşamını yitirdi. Yaralılar Elmalı Devlet Hastanesi ve Korkuteli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaşamını yitiren Muharrem Ertör'ün cenazesi otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan tedavi sonrasında 07 YBN 01 plakalı otomobil sürücüsü Erhan Deniz, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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#Antalya#Erhan Deniz#Kaza

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