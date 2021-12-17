Antalya'da feci kaza! 2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Acı haber geldi

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Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Kaş'a bağlı Çavdır Mahallesi'nde meydana geldi. Kınık Mahallesi'nden Çavdır'a giden Mehmet Can Karaca'nın kullandığı 07 SYD 53 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Mustafa Aslan yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine Kınık Jandarma Karakol Komutanlığı ekibi ile sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, 2 sürücünün de hayatını kaybettiği belirledi.

Kaza nedeniyle kara yolu, uzun süre ulaşıma kapalı kaldı. Mehmet Can Karaca ile Mustafa Aslan'ın cansız bedenleri, morga götürüldü.