Antalya'da falezlerden denize düşen otomobil aranıyor

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Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Eski Lara Caddesi Mobil Halk Plajının da bulunduğu falezlerde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, falezlere gelen bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle denize uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri ile deniz polisi sevk edildi.

Ekipler, araç ve içindekileri bulmak için karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı. Denize düşen aracın içinde kaç kişi olduğu henüz belirlenemezken, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda arama çalışmaları devam ediyor.