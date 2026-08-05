Antalya'da falezlerde oturan kadın ekipleri alarma geçirdi

Güncelleme Tarihi:
Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde bulunan falezlerde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın, tehlikeye aldırış etmeden falezlerin kenarında uzun süre oturdu. Kadının uzun süre oturduğunu görenler, olası bir olumsuzluk yaşanabileceği endişesiyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tedbir amacıyla ambulansa alınarak sağlık kontrolünden geçirilen kadın, ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.