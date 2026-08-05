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Antalya'da falezlerde oturan kadın ekipleri alarma geçirdi

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#Antalya#Polis Ekipleri#Sağlık Kontrolleri
Antalyada falezlerde oturan kadın ekipleri alarma geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 10:39

Antalya'da falezlerin kenarında uzun süre oturan kadın, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirilen kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde bulunan falezlerde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın, tehlikeye aldırış etmeden falezlerin kenarında uzun süre oturdu. Kadının uzun süre oturduğunu görenler, olası bir olumsuzluk yaşanabileceği endişesiyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalyada falezlerde oturan kadın ekipleri alarma geçirdi

Tedbir amacıyla ambulansa alınarak sağlık kontrolünden geçirilen kadın, ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Antalya#Polis Ekipleri#Sağlık Kontrolleri

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