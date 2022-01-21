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Antalya'da falezlerde denize sıfır yapılan bina için yıkım kararı

#Antalya#Falez#Yıkım
Antalyada falezlerde denize sıfır yapılan bina için yıkım kararı

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, denize sıfır falezler üzerine yapılan hem inşaat ruhsatı hem de yapı kayıt belgesi mahkemelerce iptal edilen 7 katlı binanın yıkımının gerçekleştirilmesi için Muratpaşa Belediyesi'ne yazı gönderdi. Belediye, yıkım için teknik çalışma başlattı.

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Muratpaşa ilçesine bağlı Gençlik Mahallesi'nde 3'üncü derece doğal sit alanında denize sıfır falezler üzerinde inşaatına 2000'li yıllarda başlanan 7 katlı binanın hemen ardındaki binada oturan Cihat Günsel'in, 2011 yılında açtığı davada Antalya 2'nci İdare Mahkemesi 2016 yılında inşaat ruhsatının iptaline karar verdi.

Karara yapılan itiraz sonrası Danıştay, 2019 yılında inşaat ruhsatının iptali kararını onadı. Onamanın ardından binanın yıkımına ilişkin karar alındı. Ancak İmar Barışı Yasası kapsamında inşaat sahiplerince alınan yapı kayıt belgesi ile dava sürecinde durdurulan inşaat çalışmaları yeniden başladı ve binanın yüzde 90'lık bölümü kısa sürede tamamlandı. Cihat Günsel, yapı kayıt belgesinin iptali için de dava açtı. Antalya 2'nci İdare Mahkemesi, 23 Aralık 2020'de yapı kayıt belgesinin iptaline karar verdi. İnşaat sahiplerinin Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı itiraz da reddedilince yerel mahkemenin iptal kararı onandı.

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Antalyada falezlerde denize sıfır yapılan bina için yıkım kararı

İHALE YÖNTEMİ İLE YIKIMI YAPILACAK

Binanın yapı kayıt belgesinin mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Antalya İl Müdürlüğü'nce, Muratpaşa Belediyesi'ne gönderilen yazıda, yıkım kararı işleminin uygulanması istendi. Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Gençlik Mahallesi 1 Ada 36 parselde bulunan binayla alakalı yapı kayıt belgesi ve yıkım talebini içeren yazının geldiği ve bu konuda teknik işlemlerin başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada, inşaatın denize sıfır falezler ve doğal SİT alanı üzerinde olması nedeniyle, yıkım işlemenin gerçekleştirilmesine yönelik teknik inceleme ve çalışma yapılacağı kaydedildi. Bu incelemenin ardından belediyenin kendi imkanlarıyla veya ihale yöntemiyle yıkımı gerçekleştireceği bildirildi.

Antalyada falezlerde denize sıfır yapılan bina için yıkım kararı

'RUHSATA AYKIRI PLAN KOTU'

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Dilekçesinde, açtığı davalar neticesinde inşaat ruhsatı ve yapı kayıt belgesinin üst mahkemelerin kararlarıyla da kesin olarak iptal edildiği süreci anlatan Cihat Günsel, binanın öncelikle eşsiz ve dünyaca ünlü SİT alanı falez yapıyı tahrip edecek bir inşaat olmakla birlikte projesine de aykırı yapıldığını söyledi.

Günsel, Antalya Koruma Bölge Kurulu'nun 2004 yılındaki kararıyla uygun bulunan imar plan değişikliğinde 'çatı yapılamayacağı ve maksimum eksi 2,50 metre zemin kat kotu yapılabileceği' plan notu getirilmesine rağmen, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eksi 6,50 metre kot yapabilecek şekilde ruhsat verdiğini kaydetti. Günsel, inşaat malikinin ise eksi 14,50 metre zemin kotu uyguladığını ve bu durumun mahkemelerden alınan bilirkişi raporuyla doğrulandığını açıkladı.

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Antalyada falezlerde denize sıfır yapılan bina için yıkım kararı

'FALEZLERDE KAYMA YAŞANIYOR'

Ayrıca raporda ve tüm bilimsel çalışmalarda, falezlerde kayma olduğunun ortaya çıkarıldığına işaret eden Günsel, "Birçok apartman bu nedenle boşaltılmıştır. Hal böyleyken ruhsata aykırı bu yapıya yapı kayıt belgesi verilmiş, bu işlemler de mahkeme kararıyla iptal edilmiştir. Gerek ruhsatları gerekse yapı kayıt belgesi iptal olmasına rağmen, söz konusu alanda yapı sahibi inşaatı devam ettirmiş ve büyük oranda tamamlamıştır. Bu yapı ruhsatı olmayan, projelere ve Koruma Kurulu kararlarına aykırı yapılmış, falez sit alanı yapısı içerisinde falezlere ve kayma oluşturmak suretiyle gerisindeki binalara zarar veren bir yapıdır" dedi.

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Antalyada falezlerde denize sıfır yapılan bina için yıkım kararı

 

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