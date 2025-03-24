Antalya'da eylemde göğsüne parke taşı isabet eden polis yaralandı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden grup, saat 00.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'ndan Meltem Bulvarı'na yürüdü.

Taş, cam şişe, çakmak, torpil gibi malzemeler fırlatan gruba, polis ekipleri TOMA ile müdahale etti. Uzun süre Akdeniz Üniversitesi ana giriş kapısı önünde bekleyen ve kampüse girmek isteyen grup ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Bu sırada göstericiler tarafından atılan parke taşı, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı bir polis memurunun göğsüne isabet etti.