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Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 21.08.2020 - 14:02 | Son Güncelleme:

Antalya'da evlerinde çıkan yangına müdahaleyi gözyaşları içinde izlediler

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Antalya'da evlerinde çıkan yangına müdahaleyi gözyaşları içinde izlediler
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ANTALYA'da 2 müstakil ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Ev sahipleri itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasını, gözyaşlarıyla izledi.

Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3357 Sokak’ta, saat 12.00 sıralarında görgü tanıklarının iddiasına göre sıcak nedeniyle esneyen elektrik tellerinin temas ettiği 2 evin çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evleri sardı. Çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 itfaiye aracıyla Kepez Park ve Bahçe Müdürlüğü'ne bağlı 3 su tankeri sevk edildi. Elektrik dağıtım şirketi görevlileri de gelerek, tellerdeki akımı kesti. 

İtfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesi için yoğun çaba sarf etti. Ev sahipleri söndürme çalışmalarını gözyaşları arasında izledi.

Yangın çevredeki evlere sıçramadan ekiplerin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Yangında evler kullanılmaz hale geldi.

Antalyada evlerinde çıkan yangına müdahaleyi gözyaşları içinde izlediler


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