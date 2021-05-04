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Gündem
Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 04.05.2021 - 17:06 | Son Güncelleme:

Antalya'da evin önünde bağlı köpeği silahla yaralayan 2 şüpheli serbest

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Antalya'da evin önünde bağlı köpeği silahla yaralayan 2 şüpheli serbest

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, Teslime- Yusuf Sarı çiftinin evinin önünde bağlı köpeğe bıçakla saldırmak isteyip, tabancayla ateş ederek, yaralayan Y.K. (25) ve K.B. (22), savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Akçaalan Mahallesi Pazar Caddesi'nde, Teslime ve Yusuf Sarı çiftinin evinin önünde bağlı, Kangal kırması çoban köpeği 'Cesur'a 28 Nisan akşamı önce bıçakla saldırı girişiminde bulunan ardından tabancayla 3 el ateş edip, kaçan Y.K. ve K.B., polis ekiplerince yakalandı. Serik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince sorgulanan Y.K. ve K.B., ifadelerinde, olay günü alkollü olduklarını öne sürdü. Olayın meydana geldiği saatte sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle tedbirleri ihlalden 2 şüpheli, para cezası kesildikten sonra adliyeye sevk edildi. Y.K. ve K.B., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan evin önünde silahla yaralanan 'Cesur'un, veterinerde tedavisi yapıldıktan sonra Sarı çiftine teslim edildiği belirtildi.

 

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