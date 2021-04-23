Antalya'da evden 30 bin lira ve ziynet eşyası çalan kişi yakalandı

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki bir eve giren şüpheli, evdeki çelik kasayı açarak içindeki para ve ziynet eşyalarını çaldı.



Bu sırada evde bulunan çocuk, durumu fark etmesi üzerine bağırarak yardım istedi.



İhbar üzerine olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Yunus Timi ekiplerinin kovalamacası sonucu şüpheli yakalandı.



Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 30 bin lira , ziynet eşyaları ve 124 koleksiyon para bulundu.



Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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