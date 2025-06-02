Antalya'da esrarengiz olay! Ormanda ölü bulundu

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Olay, Okurcalar Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir otelin yakınındaki ormanda yürüyüş yapan grup 1 kişinin yerde hareketsiz yattığını fark etti.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekibinin yaptığı incelemede cesedin Hasan Türk’e ait olduğu belirlendi.

Türk’ün vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı. Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Türk’ün cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.