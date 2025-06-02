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Antalya'da esrarengiz olay! Ormanda ölü bulundu

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#Antalya#Adli Tıp#Olay Yeri İnceleme
Antalyada esrarengiz olay Ormanda ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 17:17

Antalya’nın Alanya ilçesinde Hasan Türk ormanda ölü bulundu.

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Olay, Okurcalar Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir otelin yakınındaki ormanda yürüyüş yapan grup 1 kişinin yerde hareketsiz yattığını fark etti.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekibinin yaptığı incelemede cesedin Hasan Türk’e ait olduğu belirlendi.

Türk’ün vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı. Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Türk’ün cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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#Antalya#Adli Tıp#Olay Yeri İnceleme

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