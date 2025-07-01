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Antalya'da esrarengiz olay! Bankta oturan adamın hazin sonu

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#ANTALYA#Olay Yeri İnceleme#Parkta Ölü Bulunan Adam
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 10:57

Antalya'da Murat Serttaş (48), parkta bank üzerinde ölü bulundu. Serttaş'ın dün öğle saatlerinde hastaneye gittiği, çene altında dikiş izi ve kolunda pansuman izi olduğu belirlendi.

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Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1079 sokak üzerinde yer alan Ali Peçen Zeytin Park'ta meydana geldi. Parktaki bankta oturur şekilde hareketsiz kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede ulaşan sağlık ekibi, banktaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalyada esrarengiz olay Bankta oturan adamın hazin sonu

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Muratpaşa Suç ve Araştırma ile Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, ölen kişinin üzerinde Murat Serttaş adına kayıtlı kimlik bulundu. Ölen kişinin çene altında dikiş izi, kolunda ise pansuman izine rastladı. Ekipler, Serttaş'ın dün Atatürk Devlet Hastanesi'ne gittiğini, saat 15.00 sıralarında taburcu edildiğini belirledi.

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Serttaş'ın cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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#ANTALYA#Olay Yeri İnceleme#Parkta Ölü Bulunan Adam

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