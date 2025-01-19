×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da eski eşi tarafından benzin dökülerek yakılan Pınar Zorlu'dan acı haber

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Cinayet#Pınar Zorlu
Antalyada eski eşi tarafından benzin dökülerek yakılan Pınar Zorludan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 17:33

Antalya'da eski eşi Gürhan Üzer tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan Pınar Zorlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Muratpaşa ilçesinde eski eşi Gürhan Üzer'in (42) üzerine benzin dökerek yaktığı Pınar Zorlu (36), tedavi gördüğü Antalya Şehir Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Şirinyalı Mahallesi'nde 31 Aralık 2024'te Pınar Zorlu ile eski eşi Gürhan Üzer arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Gürhan Üzer, yanında kovayla getirdiği benzini Pınar Zorlu'nun üzerine döküp ateşe vermişti. Alev alan kadına, çevredeki bir esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.

Antalyada eski eşi tarafından benzin dökülerek yakılan Pınar Zorludan acı haber

Vücudunun büyük bir bölümü yanan kadın hastaneye kaldırılmış, olay yerinden motoruyla uzaklaşan Gürhan Üzer, polis ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.
Antalyada eski eşi tarafından benzin dökülerek yakılan Pınar Zorludan acı haber

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırılan kadın, daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Vücudunun büyük bölümünde ciddi yanıklar olan kadın, birçok ameliyat geçirmişti.
Antalyada eski eşi tarafından benzin dökülerek yakılan Pınar Zorludan acı haber

Haberin Devamı

'BANA ÇOCUĞUMU GÖSTERMİYORDU'

Tutuklanan Gürhan Üzer Gürhan Üzer, ilk ifadesinde, "Eski eşim boşandıktan sonra tavırları değişti. Bana çocuğumu göstermiyordu. Bundan dolayı da bugün sabah çalıştığı iş yerinin oraya gittim. Gitmeden önce de akaryakıt istasyonundan benzin aldım. Normalde aklımda böyle bir şey yoktu ama sabah aklıma geldi. Bir süre konuşmaya çalıştım ama tartışınca olayı gerçekleştirdim" demişti.

Antalyada eski eşi tarafından benzin dökülerek yakılan Pınar Zorludan acı haber

Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Üzer, çıkartıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Pınar Zorlu'nun, eski eşi hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Cinayet#Pınar Zorlu

BAKMADAN GEÇME!