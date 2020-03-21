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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 21.03.2020 - 11:51,Son Güncelleme:/

Antalya'da eski eş dehşeti kamerada

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Ali K. (43) boşandığı Çiğdem Bal'ı (41), bir yakınına kahvaltıya giderken takip edip, tabanca ile vurdu. Kasığından yaralanan kadın tedaviye alındı. Ali K.'nın 1 çocuk annesi eski eşini takip ederek, saldırıyı gerçekleştirmesi ve kaçması güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Emniyet Caddesi üzerindeki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Bir çocuk annesi Çiğdem Bal, marketten alışveriş yaptıktan sonra bir yakınına kahvaltıya gitmek için yürümeye başladı.

Boşandığı eşi Ali K. da kadını takibe aldı. Bal, elindeki poşetlerle apartman girişine geldiğinde, Ali K., karşısına geçip tabancayla ateş etti. 

Çiğdem Bal, sağ kasığından vurularak yaralanırken, Ali K. kaçtı. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı Bal, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

Kadın, tedaviye alınırken, polis, saldırının ardından otomobille kaçan Ali K.'yı arıyor.

Öte yandan kadının elinde poşetlerle binaya gelişi, Ali K.'nın takibi ve saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

YAKALANDI

Boşandığı Çiğdem Bal'ı vurduktan sonra kaçan Ali K., olaydan 3 saat sonra yakalandı. Olay yerine 3 kilometre mesafedeki Uluç Mahallesi'nde devriye gezen polis ekibi tarafından gözaltına alınan Ali K., Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

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