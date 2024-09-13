Antalya'da eşini katleden caniden yüzsüz savunma

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Olay, dün sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252'nci Sokak'taki Atapark Konutları C Blok 4'üncü katta meydana geldi. Sitenin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Savaş Temirhanoğulları, saat 05.00 sıralarında eve geldi. Savaş Temirhanoğulları, tabancayla eşine 5 el ateş ederek kaçtı. Bu sırada odasında uyuyan, silah seslerini duyunca uyanan çiftin kızları İ.T. (17), kabus gördüğünü düşünerek yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T., saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı.
ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ
Odasından çıkan İ.T., annesini kan içinde görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı. Kapıyı açan Berkan Torunoğlu'na durumu anlatan İ.T., komşusuyla eve döndü.
KORKUTELİ'DE YAKALANDI
Güvenlik kamerası görüntülerini titizlikle inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Savaş Temirhanoğulları'nın, arkadaşı F.İ.'nin aracıyla Korkuteli ilçesine gittiğini tespit etti.
Ekipler, Savaş Temirhanoğulları ve arkadaşı F.İ.'yi saklandıkları yerde suç aletiyle beraber yakaladı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Savaş Temirhanhoğulları, ifadesinde, "Karım beni aldatıyordu. Tüm bunlara rağmen onu affetmeyi düşünüyordum. Olay günü eve gidip, kapıyı çaldım. Eşim kapıyı açtı, konuşurken bana hakaret etti. Ben de evde bulunan silahı alarak ateş ettim. Ondan sonra da olay yerinden kaçtım" dedi.