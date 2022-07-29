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Antalya’da eş zamanlı operasyon: Aranan 49 şahıs yakalandı

#ANTALYA#Operasyon#Gözaltı
Antalya’da eş zamanlı operasyon: Aranan 49 şahıs yakalandı

Antalya’da polis ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, 29 Temmuz’da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan şahısları yakalamak için operasyon düzenlendi. “Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan” şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyona 40 ekip ve 100 personel katıldı.

Aralarında kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, yoksun kılma, uyuşturucu madde ticareti, bulundurma, kullanma, resmi belgede sahtecilik, tehdit, hakaret suçlarından arananların bulunduğu 49 şahıs adli makamlara sevk edildi.

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#ANTALYA#Operasyon#Gözaltı

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