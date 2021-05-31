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Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 31.05.2021 - 12:32 | Son Güncelleme:

Antalya'da en acı veda! Gözyaşları sel oldu

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Antalya'da en acı veda! Gözyaşları sel oldu

Antalya'da kayıp olarak aranırken 18 gün sonra ölü bulunan Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) görevli bilgisayar mühendisi Çağrı Sertaç Kesici'nin (47) cenazesi, morgdan alkışlarla uğurlandığı mezarlıkta toprağa verildi.

AÜ’de görevli Çağrı Sertaç Kesici, 10 Mayıs’ta evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine aranan Çağrı Sertaç Kesici, 28 Mayıs günü Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde falezlerdeki İnciraltı Plajı'nda ölü bulundu. Kesici'nin kayalık üzerindeki cesedi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalyada en acı veda Gözyaşları sel oldu

Otopsinin tamamlanmasının ardından Çağrı Sertaç Kesici'nin cenazesi, bugün yakınları tarafından teslim alındı. Sevenleri ve ailesinin alkışları ve gözyaşları arasında morg önünden uğurlanan Kesici'nin cenazesi, Hurma Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Antalyada en acı veda Gözyaşları sel oldu

Falezlerde bulunan cansız beden 18 gündür kayıp mühendis Çağrı Sertaç Kesicinin
Falezlerde bulunan cansız beden 18 gündür kayıp mühendis Çağrı Sertaç Kesici'nin

 

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