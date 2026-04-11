Antalya'da emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörünün altında kaldı... Yakınları sinir krizi geçirdi

Kaza, saat 13.30 sıralarında Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi 27330 Sokak’taki bir bahçede meydana geldi. Emekli polis Mehmet Üstün, traktörün arkasına bağlı pullukla bahçeyi sürmeye başladı. Bir süre sonra kayan traktör, dereye düştü. Kazayı fark eden çevredekiler, yardım etmeye çalıştı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

2 iş makinesinin de kullanıldığı çalışmalarda, kısa sürede kaza yerine gelen ekipler, Üstün'ü bulunduğu yerden çıkardı. Üstün, vatandaşların da yardımıyla güvenli bölgeye taşındı. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Mehmet Üstün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Üstün'ün ölüm haberi üzerine yakınları sinir krizi geçirdi. Mehmet Üstün’ün cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üstün'ün Antalya Emniyet Müdürlüğü Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görev yaparken yaklaşık 3 yıl önce emekli olduğu öğrenildi.