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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 31.12.2020 - 12:40 | Son Güncelleme:

Antalya'da emekli polis memuru Bekir Altınay'dan acı haber

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Antalya'da emekli polis memuru Bekir Altınay'dan acı haber
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Antalya'da 'Rüçhan Bey' adlı teknesiyle balık avına çıkan emekli polis memuru Bekir Altınay, hareketsiz bulundu. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Bekir Altınay'ın öldüğü belirlendi.

Kendisine ait 'Rüçhan Bey' adlı tekneyle dün balık avına çıkan emekli polis memuru Bekir Altınay'dan haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde durumu 158 Sahil Güvenlik Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine Antalya açıklarındaki tekneye giden Sahil Güvenlik ekipleri, Altınay'ı teknede hareketsiz buldu. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Bekir Altınay'ın öldüğü belirlendi.

EMEKLİ POLİSİN CENAZESİ KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Ölüm nedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak otopsiyle belirlenecek olan emekli polisin cenazesinin, Burdur'un Bucak ilçesi Kızılkaya köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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