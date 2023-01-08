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Antalya'da dumandan etkilenen anne ve bebeğini itfaiye kurtardı

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#ANTALYA#Polis#İtfaiye
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 14:16

ANTALYA'da ocağa koyduğu yemeği unutunca mutfaktan yükselen dumandan etkilenerek fenalaşan Gözde Cambaz (30) ile 1 yaşındaki kızı Ömür'ü itfaiye ekibi kurtardı.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki bir binanın en üst katında meydana geldi. 1 yaşındaki kızı Ömür Cambaz ile birlikte evde bulunan Gözde Cambaz, yemek yapmak için ocağa tencere koydu. Bir süre sonra yemeği unutan Cambaz, mutfaktan duman geldiğini gördü. Panik halinde dumana müdahale etmeye çalışan Cambaz başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanı tahliye ederken, anne Cambaz fenalaştı.

Cambaz ile bebeğini itfaiye binadan çıkarttı. Gözde Cambaz kaldırımda otururken, bir polis memuru da kucağına aldığı bebeği sakinleştirmeye çalıştı. Binanın önüne gelen sağlık ekipleri, anne ile bebeğini ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

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#ANTALYA#Polis#İtfaiye

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