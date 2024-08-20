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Antalya'da düğünde dehşet: Eski belde başkan yardımcısı, eski meclis üyesini öldürdü

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#Cinayet#Antalya#Serik
Antalyada düğünde dehşet: Eski belde başkan yardımcısı, eski meclis üyesini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 08:13

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir düğünde, eski Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım (63), eski ilçe belediye meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i (45) tabanca ile vurup, öldürdü.

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Olay, dün gece Serik ilçesi Belkıs Mahallesi’nde meydana geldi. 2019- 2024 yılları arasında Serik Belediyesi’nde başkan yardımcılığı ve MHP’den meclis üyeliği yapan Ziya Yıldırım ile aynı tarihte yine MHP’den meclis üyesi olan Hasan Ali Tuncer arasında düğünde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yıldırım, yanındaki tabancayı çekip Tuncer’e 3 el ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Hasan Ali Tuncer yaralandı. Tuncer’e ilk müdahale, düğünde bulunan bir doktor tarafından yapıldı. Çağırılan ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Ali Tuncer, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tuncer’in cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan Ziya Yıldırım, kısa sürede polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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#Cinayet#Antalya#Serik

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